Шахтер – Вольфсбург: 2 красные за 3 минуты, VAR отменил пенальти – большие проблемы украинцев в матче Лиги Европы

Решающая битва за четвертьфинал Лиги Европы длиной почти в 5 месяцев. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Вольфсбург на "Футбол 24", стартовал в 19:55. Дончане добыли в Германии солидное преимущество, положив 2 выездных гола, а сопернику позволив отличиться лишь раз. Поэтому "волкам" нужно было забивать минимум дважды, чтобы пройти в 1/4 финала, а команде Каштру хватило бы и минимального поражения 0:1. Отметим, что в следующем раунде победителя этой пары на 99% ждет Базель, разгромивший в первой встрече Айнтрахт на выезде со счетом 3:0.

Шахтер – Вольфсбург: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 2019/20

Блестяще организованный высокий прессинг немцев провоцирует ошибки хозяев. Додо и Пятов на ровном месте подарили угловой. Каштру на ногах уже к 3-й минуте. А тут еще и Мораес больно приземлился, повредив руку. Довольно долго и громко страдал Жуниор на газоне, но вернулся в игру. Как же много потерь Шахтера на собственной половине. Патрик обрезался, подача и удар – Додо блокирует. Больше всех от интенсивного давления страдают Матвиенко, который вышел вспомнить прошлое, меняя травмированного Исмаили слева, и капитан Пятов (9 потерь на двоих за 10 минут). Патрик протянул круглого, Антонио сбросили под удар метров с 20 – выше.

А это уже гораздо интереснее. Алан на 13-й минуте в своем стиле с 25-метрового расстояния нанес первый прицельный удар. Снаряд дважды ударился о газон, и Кастелс с огромным трудом парировал на угловой. Роскошно Антонио вырезал на Мораеса, но форвард Шахтера тянулся и несколько слабо кивнул круглого. Защитник Понграчич выручил вратаря, которого поймали на противоходе. Лучший момент игры на 19-й, ведь замечательная организация игры "волков" пока не приносит больших плодов в плане креатива.

Виктор уничтожает Матвиенко на фланге, но во вратарской Гинчек пропустил дальше вместо расстрельного удара, а партнер не очень ожидал такого хода. Тайсон взрывается на ровном месте после перевода на фланг от Мораеса. Марлос дополнил красивый пас бывшего капитана хитрым выстрелом в штангу. Четвертый угловой Вольфсбурга против одного у Шахтера, но остроты после них на удивление мало. Матвиенко едва ли не впервые качественно подключился в атаку на 33-й. Две подряд попытки, добротный удар с лета – Кастелс снова тянет.

Мораеса в очередной раз вывели в штрафную на приличную позицию, мимо летит мяч. Антонио с Патриком наладили игру в центре поля, успокоили резких "волков", контролируют темп "горняки". Тайсон и Марлос заставляют гостей переключаться на оборону, активно привлекают крайних защитников. Шахтер быстро изменил картину матча в свою пользу. Матвиенко сбрасывал после углового на экс-форварда Динамо. Мораес изобразил что-то слишком пижонское. В свою очередь Степанено и Пятов выглядят весьма неубедительно. Другой украинец Матвиенко где-то рядом, но понемногу исправляется благодаря атакующим действиям. Также невнятный тайм в исполнение Додо. А "бразильская" полузащита Шахтера решала все в первые 45 минут.

Два подряд момента от Марлоса. Сначала организовал Мораесу выход один на один, а потом сам попробовал с линии штрафной. Кастелс просто феерит сегодня. Тайсона классно вывели на свободную позицию. Обводной удар рядом со стойкой пролетает. Интересно выглядит статистика атак Вольфсбурга в первом тайме, как и его тепловая карта. Почти 50% наступления проходит по правому флангу в попытках использовать отсутствие Исмаили. Матвиенко – не потолок надежности, но его ошибки простили соперники, а потом как-то успокоилось на левом фланге Шахтера. Статистика ударов в створ просто поражает – 5:0 в пользу украинской команды. Соперники кардинально разного класса на поле, но напряжение сохраняется, ведь очень не хочет мяч залетать в ворота гостей.

Два подряд почти идентичных фола центральных защитников перед штрафной Пятова. Хочолаве повезло меньше, чем Кривцову – прямая красная после консультаций с VAR и просмотра повторов. С другой стороны рефери сперва вообще пенальти назначал, а потом увидел, что игрок Вольфсбурга Виктор только падал в штрафной, а фол был до линии. Капитан Шахтера выручил после обоих мощных ударов, а спустя 3 минуты уже Брукс на ровном месте заработал вторую желтую. Кружляк красную не побоялся показать, уравняв составы.