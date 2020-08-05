Шахтар – Вольфсбург: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

"Звичайно, вилучення гравця поставило нас у складну ситуацію, у суперника було ще достатньо часу. Та потім вони теж втратили гравця. Вольфсбург полюбляє робити багато навісів у штрафний, куди забігає багато гравців, але наші футболісти правильно діяли у штрафному майданчику та були сьогодні фантастичними. З чим їх вітаю.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я б не принижував рівень чемпіонату України та не порівнював його з єврокубками. Всюди ми маємо гідних опонентів. Цього сезону в Європі ми програли лише два матчі – Манчестер Сіті та Аталанті. Я завжди кажу своїм гравцям, що вони мають необхідні якості, щоб грати проти будь-якого суперника на будь-якому стадіоні світу. Для нас головне – тішити керівництво клубу та наших вболівальників", – підсумував Каштру на прес-конференції.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи суперником Шахтаря стане переможець пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини