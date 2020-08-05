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Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

22:40 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Вольфсбург в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Вольфсбург на "Футбол 24".

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

Шахтер сумел открыть счет аж на 89-й минуте. Это Манор Соломон завоевал позицию вблизи углового флажка, отпасовал на Додо, а тот продлил на Мораеса. Жуниор в касание отправил мяч в сетку. Еще через две минуты Соломон забил второй гол, завершив стремительную контратаку. Потом еще и Мораес обокрал защиту Вольфсбурга, убежал на свидание с голкипером и оформил дубль.

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в матче с удалениями и дублем Мораеса

В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу подопечных Луиша Каштру, которые завоевали путевку в следующий раунд турнира. В четвертьфинале Лиги Европы Шахтер сыграет с победителем пары Айнтрахт – Базель. Первую встречу выиграли швейцарцы со счетом 3:0.

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Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты
21:51
12808
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Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Вольфсбург Видеоновости Вольфсбург Вольфсбург
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