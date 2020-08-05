Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер сумел открыть счет аж на 89-й минуте. Это Манор Соломон завоевал позицию вблизи углового флажка, отпасовал на Додо, а тот продлил на Мораеса. Жуниор в касание отправил мяч в сетку. Еще через две минуты Соломон забил второй гол, завершив стремительную контратаку. Потом еще и Мораес обокрал защиту Вольфсбурга, убежал на свидание с голкипером и оформил дубль.

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в матче с удалениями и дублем Мораеса

В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу подопечных Луиша Каштру, которые завоевали путевку в следующий раунд турнира. В четвертьфинале Лиги Европы Шахтер сыграет с победителем пары Айнтрахт – Базель. Первую встречу выиграли швейцарцы со счетом 3:0.