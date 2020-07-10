Шахтер – Вольфсбург: немцы возмутились решением УЕФА провести матч в Украине

Немецкий клуб обеспокоен коронавирусной ситуацией в Украине и боится ехать на игру Лиги Европы с Шахтером.

Исполнительный комитет УЕФА постановил, что матч 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Вольфсбургом состоится в Украине 5-6 августа. В стане соперников чемпиона Украины возмутились таким решением.

"Я не думаю, что это правильно. Возможно, еще что-то изменится, ведь решение УЕФА только предварительное. Мы уже выразили недовольство УЕФА. И сделаем это снова", – заявил спортивный директор Вольфсбурга Йорг Шмадтке в комментарии Kicker.

Функционер апеллирует к тому, что в Украине эпидемия коронавируса не идет на спад. Согласно данным Института Роберта Коха, иностранцам не рекомендуется ехать в Украину, уверяет Шмадтке.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников