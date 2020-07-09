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Шахтер – Вольфсбург: УЕФА официально утвердил место проведения ответного матча Лиги Европы

20:59 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: УЕФА официально утвердил место проведения ответного матча Лиги Европы
Шахтер – Вольфсбург / ФК Шахтер

"Горняки" в поединке против "волков" все-таки будут иметь преимущество своего поля.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение о месте проведения еврокубков, первые поединки которых уже были сыграны, сообщает официальный сайт организации.

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Так ответные матчи пройдут на домашних стадионах команд, при условии, если в этих странах разрешено проводить поединки и нет запрета на посещение страны. Таким образом, поединок Шахтера против Вольфсбурга все-таки состоится в Украине. Окончательное место проведения встречи – Харьков или Киев – будет определено позже. К сожалению, болельщики смогут увидеть игру любимых команд только в телетрансляции – зрителям вход на стадион пока запрещен.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы подопечные Луиша Каштру на выезде обыграли "волков" со счетом 2:1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа.

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