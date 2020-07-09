Шахтер – Вольфсбург: УЕФА официально утвердил место проведения ответного матча Лиги Европы

"Горняки" в поединке против "волков" все-таки будут иметь преимущество своего поля.

Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение о месте проведения еврокубков, первые поединки которых уже были сыграны, сообщает официальный сайт организации.

Пятов оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Вольфсбурга

Так ответные матчи пройдут на домашних стадионах команд, при условии, если в этих странах разрешено проводить поединки и нет запрета на посещение страны. Таким образом, поединок Шахтера против Вольфсбурга все-таки состоится в Украине. Окончательное место проведения встречи – Харьков или Киев – будет определено позже. К сожалению, болельщики смогут увидеть игру любимых команд только в телетрансляции – зрителям вход на стадион пока запрещен.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы подопечные Луиша Каштру на выезде обыграли "волков" со счетом 2:1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа.

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