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Шахтар – Вольфсбург: німці обурилися рішенням УЄФА провести матч в Україні

15:24 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: німці обурилися рішенням УЄФА провести матч в Україні
Шахтар – Вольфсбург / imago

Німецький клуб занепокоєний коронавірусною ситуацією в Україні та боїться їхати на гру Ліги Європи з Шахтарем.

 

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем і Вольфсбургом відбудеться в Україні 5-6 серпня. У стані суперників чемпіона України обурилися таким рішенням.

"Я не думаю, що це правильно. Можливо, ще щось зміниться, адже рішення УЄФА лише попереднє. Ми вже висловили незадоволення УЄФА. І зробимо це знову", – заявив спортивний директор Вольфсбурга Йорг Шмадтке в коментарі Kicker.

Функціонер апелює до того, що в Україні пандемія коронавірусу не йде на спад. Відповідно до даних Інституту Роберта Коха, іноземцям не рекомендують їхати в Україну, запевняє Шмадтке.

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Шахтар - Вольфсбург Шахтар Шахтар Ліга Європи Вольфсбург Вольфсбург
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