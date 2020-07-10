Шахтар – Вольфсбург: німці обурилися рішенням УЄФА провести матч в Україні

Німецький клуб занепокоєний коронавірусною ситуацією в Україні та боїться їхати на гру Ліги Європи з Шахтарем.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем і Вольфсбургом відбудеться в Україні 5-6 серпня. У стані суперників чемпіона України обурилися таким рішенням.

"Я не думаю, що це правильно. Можливо, ще щось зміниться, адже рішення УЄФА лише попереднє. Ми вже висловили незадоволення УЄФА. І зробимо це знову", – заявив спортивний директор Вольфсбурга Йорг Шмадтке в коментарі Kicker.

Функціонер апелює до того, що в Україні пандемія коронавірусу не йде на спад. Відповідно до даних Інституту Роберта Коха, іноземцям не рекомендують їхати в Україну, запевняє Шмадтке.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників