Шахтер – Вольфсбург: InStat определил лучшего игрока матча Лиги Европы

Нападающий донецкой команды Жуниор Мораес стал самым полезным игроком отчетного поединка по индексу InStat.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Рейтинг эффективности его игры составил 400 баллов. За 90 минут форвард сумел забить два гола в ворота немецкой команды, выполнил 52 ТТД с браком 35%. В его активе семь ударов по воротам, одна острая передача, 10 выигранных единоборств и шесть заработанных фолов.

В тройку лучших игроков матча по индексу InStat попали еще два игрока Шахтера – Марлос (333 балла) и Алан Патрик (327 баллов).

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