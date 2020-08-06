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Шахтер – Вольфсбург: InStat определил лучшего игрока матча Лиги Европы

10:07 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: InStat определил лучшего игрока матча Лиги Европы
Жуниор Мораес (справа) / фото: Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором Шахтер обыграл Вольфсбург (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

Нападающий донецкой команды Жуниор Мораес стал самым полезным игроком отчетного поединка по индексу InStat.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Рейтинг эффективности его игры составил 400 баллов. За 90 минут форвард сумел забить два гола в ворота немецкой команды, выполнил 52 ТТД с браком 35%. В его активе семь ударов по воротам, одна острая передача, 10 выигранных единоборств и шесть заработанных фолов.

В тройку лучших игроков матча по индексу InStat попали еще два игрока Шахтера – Марлос (333 балла) и Алан Патрик (327 баллов).

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Лига Европы Алан Алан Патрик Марлос Жуниор Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Шахтер - Вольфсбург
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