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Шахтар – Вольфсбург: InStat визначив найкращого гравця матчу Ліги Європи

10:07 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: InStat визначив найкращого гравця матчу Ліги Європи
Жуніор Мораєс (праворуч) / фото: Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар обіграв Вольфсбург (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

Нападник донецької команди Жуніор Мораєс став найкориснішим гравцем звітного поєдинку за індексом InStat.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Рейтинг ефективності його гри склав 400 балів. За 90 хвилин форвард зумів забити два голи у ворота німецької команди, виконав 52 ТТД з браком 35%. В його активі сім ударів по воротах, одна гостра передача, 10 виграних єдиноборств і шість зароблених фолів.

У трійку найкращих гравців матчу за індексом InStat потрапили ще два гравці Шахтаря – Марлос (333 бали) та Алан Патрік (327 балів).

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Головне Ліга Європи Алан Алан Патрік Марлос Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Шахтар - Вольфсбург
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