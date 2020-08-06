Шахтар – Вольфсбург: InStat визначив найкращого гравця матчу Ліги Європи

Нападник донецької команди Жуніор Мораєс став найкориснішим гравцем звітного поєдинку за індексом InStat.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Рейтинг ефективності його гри склав 400 балів. За 90 хвилин форвард зумів забити два голи у ворота німецької команди, виконав 52 ТТД з браком 35%. В його активі сім ударів по воротах, одна гостра передача, 10 виграних єдиноборств і шість зароблених фолів.

У трійку найкращих гравців матчу за індексом InStat потрапили ще два гравці Шахтаря – Марлос (333 бали) та Алан Патрік (327 балів).

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