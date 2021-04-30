Шахтер – СК Днепр-1: форвард "горняков" выделил главную опасность команды Йовичевича
Нападающий "оранжево-черных" Богдан Вьюнник предостерег партнеров от недооценки соперника в очередном матче УПЛ.
"Осталось три матча – они для нас как финал. Мы должны закрепиться на второй позиции, чтобы в следующем году бороться за Лигу чемпионов.
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СК Днепр-1 после паузы набрал очень хорошую форму. У них одно поражение, если не ошибаюсь. Этот матч будет битвой за три очка", – сказал Вьюнник в комментарии Shakhtar News.
Напомним, поединок с подопечными Йовичевича состоится 1 мая в 17:00. Шахтер после 23-х туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, имея в своем активе 45 очков, СК Днепр-1 с 29-ю пунктами – восьмой.
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