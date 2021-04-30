"Осталось три матча – они для нас как финал. Мы должны закрепиться на второй позиции, чтобы в следующем году бороться за Лигу чемпионов.

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СК Днепр-1 после паузы набрал очень хорошую форму. У них одно поражение, если не ошибаюсь. Этот матч будет битвой за три очка", – сказал Вьюнник в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок с подопечными Йовичевича состоится 1 мая в 17:00. Шахтер после 23-х туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, имея в своем активе 45 очков, СК Днепр-1 с 29-ю пунктами – восьмой.

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