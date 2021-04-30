"Считаю, был очень нестабильный сезон. У нас были прекрасные и плохие времена. Это повредило нашему сезону, выступлениям в чемпионате.

Шахтер объявил сроки восстановления Мораеса и Бондаря – форвард уже не сыграет в 2021-м, защитнику повезло больше

К сожалению, после зимнего перерыва потеряли очень много очков. Это закончилось тем, что титул оказался очень далеким.

Обычно наш спор за чемпионство с Динамо очень и очень ожесточенный, но в этом году не смогли достичь той стабильности, которая была в прошлом, поэтому уступили титул.

Прошлый сезон был для нас очень удачным. Стали чемпионами с преимуществом в 23 очка, вышли в полуфинал Лиги Европы, имели отличные результаты. В этом сезоне все было наоборот. Много работали, чтобы стать чемпионами, но нестабильность принесла много потерь", – сказал Майкон в интервью Esporte News Mundo.

Напомним, "горняки" остались в текущем сезоне без трофеев, вылетев из Кубка Украины на стадии 1/4 финала, из Лиги Европы – в 1/8 финала и заблаговременно уступив Динамо в борьбе за чемпионство.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру