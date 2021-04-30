"Залишилося три матчі – вони для нас як фінал. Ми повинні закріпитися на другій позиції, щоб у наступному році боротися за Лігу чемпіонів.

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СК Дніпро-1 після паузи набрав дуже хорошу форму. У них одна поразка, якщо не помиляюся. Цей матч буде битвою за три очки", – сказав В'юнник у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок з підопічними Ігора Йовічевіча відбудеться 1 травня о 17:00. Шахтар після 23-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, маючи у своєму активі 45 очок, СК Дніпро-1 з 29-ма пунктами – восьмий.

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