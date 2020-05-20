Динамо и Шахтер сыграют с Рухом – УАФ опубликовала календарь спаррингов

Чемпионат Украины оправляется от пандемии и уже запланировано несколько топовых товарищеских матчей.

Уже с 22 мая украинские болельщики смогут наблюдать за товарищескими встречами команд УПЛ и Первой лиги.

Рух определился с местом проведения матчей в случае выхода в УПЛ

УАФ на своем официальном сайте опубликовала список матчей и назвала имена арбитров, которые их будут обслуживать.

Стоит отметить, что Рух выбрал себе топовых соперников, львовяне встретятся 22 мая с Динамо, а уже через два дня на команду Юрия Бакалова ожидает спарринг с действующим чемпионом Украины – Шахтером.

Напомним, матчи УПЛ возобновятся уже с 30 мая.

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