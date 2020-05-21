Шахтар – Рух: де дивитися перший матч "гірників" за 2 місяці

24 травня Шахтар та львівський Рух проведуть товариський матч. Пряму відеотрансляцію поєдинку можна буде переглянути в прямому ефірі.

Як відомо, Шахтар та Рух домовилися про проведення товариського матчу. Зустріч пройде у неділю, 24 травня, на території тренувального комплексу Святошино в Києві. Гра стартує в 11:00, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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У прямому ефірі матч можна буде подивитися лише на Shakhtar TV – клубному телеканалі "гірників", який доступний в мережі компанії Воля, а також на платформі OLL.TV.

До слова, останній матч Шахтаря датований ще 15 березня – тоді команда Луїша Каштру мінімально поступилася Зорі в 23 турі Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Шахтар і Рух є лідерами УПЛ та Першої ліги відповідно.

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