Неприятный эпизод случился во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором Шахтер принимал Рому (1:2).

Все случилось во время углового хозяев НСК Олимпийский на 13-й минуте. После подачи защитники Ромы Роджер Ибаньес и Мараш Кумбулла столкнулись головами. Албанец оправился быстро, а вот бразильцу понадобилось некоторое время.

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Ибаньес сумел доиграть первый тайм, но в перерыве был заменен. Наставник Ромы Паулу Фонсека раскрыл жуткие подробности: "Роджер ничего не помнил о первом тайме, который он сыграл".

Напомним, Рома повторно обыграла донецкий Шахтер и уверенно оформила выход в четвертьфинал Лиги Европы.

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