Неприємний епізод трапився під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар приймав Рому (1:2).

Все трапилося під час кутового господарів НСК Олімпійський на 13-й хвилині. Після подачі захисники Роми Роджер Ібаньєс та Мараш Кумбулла зіткнулися головами. Албанець оговтався швидко, а от бразильцю знадобився певний час.

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Ібаньєс зумів дограти перший тайм, але у перерві був замінений. Наставник Роми Паулу Фонсека розкрив моторошні подробиці: "Роджер нічого не пам'ятав про перший тайм, який він зіграв".

Нагадаємо, Рома повторно обіграла донецький Шахтар і впевнено оформила вихід у чвертьфінал Ліги Європи.

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