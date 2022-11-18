Болельщики "оранжево-черных" уже могут стать обладателями пропусков на первый еврокубковый поединок дончан с французами.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продаж билетов на матч 1/16 фнала Лиги Европы против французского Ренна.

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Приобрести пропуск можно по ссылке. Для владельцев сезонных абонементов ФК Легия и болельщиков, покупавших в этом сезоне пакеты Лиги чемпионов, будет действовать специальная скидка – 20%. Один болельщик сможет купить до 4 билетов на свой аккаунт.

Стоимость пропуска стартует от 50 польских злотых (400 грн). Самый дорогой просмотр поединка на стадионе обойдется в 1500 злотых (12 000 грн). Для разных категорий существуют приятные бонусы:

50% – детям в возрасте 5–14 лет (все категории Public и VIP);

20% – детям в возрасте 15–18 лет (все категории Public и VIP);

20% – студентам (чтобы получить скидку, необходимо будет отправить свой студенческий билет на почту support@shakhtar.com);

20% – для пенсионеров и лиц старше 65 лет.

Для инвалидов-колясочников и лиц первой группы инвалидности (не колясочников) для получения бесплатного билета следует также писать на вышеуказанную почту.

Напомним, первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Ренна состоится 16 февраля 2023 года в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Начало встречи в 19:45.

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