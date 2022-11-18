СК Днепр-1 – Шахтер: судейские назначения на 14 тур УПЛ – Монзуль проигнорировали
Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 14-го тура Премьер-лиги.
Центральный поединок тура пройдет в Ужгороде. Матч лидеров УПЛ СК Днепр-1 – Шахтер рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Будет на матче и VAR, за который будет отвечать Николай Балакин, сообщает официальный сайт УАФ.
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Интересно, что Екатерина Монзуль не получила назначения ни на один матч тура. На прошлой неделе ее бригада не засчитала два гола Шахтера в ворота Зари (2:2), но после этого арбитр отсудила перенесенный матч первого тура Ингулец – Динамо (1:2).
18 ноября
Заря – Александрия – Евгений Арановский (Запорожье).
19 ноября
СК Днепр-1 – Шахтер – Виктор Копиевский (Кропивницкий). VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).
Колос – Ворскла – Александр Дердо (Черноморск).
20 ноября
Минай – Металлист – Виталий Романов (Днепр).
Кривбасс – Металлист 1925 – Игорь Пасхал (Херсон)
21 ноября
Ингулец – Львов – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Верес – Динамо – Ярослав Козык (Мукачево).
Черноморец – Рух – матч перенесен.
Напомним, СК Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Команда Александра Кучера оторвалась от Шахтера на 5 очков, но сыграла на матч больше. Топ-3 замыкает Динамо.
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