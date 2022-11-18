Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 14-го тура Премьер-лиги.

Центральный поединок тура пройдет в Ужгороде. Матч лидеров УПЛ СК Днепр-1 – Шахтер рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Будет на матче и VAR, за который будет отвечать Николай Балакин, сообщает официальный сайт УАФ.

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Интересно, что Екатерина Монзуль не получила назначения ни на один матч тура. На прошлой неделе ее бригада не засчитала два гола Шахтера в ворота Зари (2:2), но после этого арбитр отсудила перенесенный матч первого тура Ингулец – Динамо (1:2).

18 ноября

Заря – Александрия – Евгений Арановский (Запорожье).

19 ноября

СК Днепр-1 – Шахтер – Виктор Копиевский (Кропивницкий). VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).

Колос – Ворскла – Александр Дердо (Черноморск).

20 ноября

Минай – Металлист – Виталий Романов (Днепр).

Кривбасс – Металлист 1925 – Игорь Пасхал (Херсон)

21 ноября

Ингулец – Львов – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Верес – Динамо – Ярослав Козык (Мукачево).

Черноморец – Рух – матч перенесен.

Напомним, СК Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Команда Александра Кучера оторвалась от Шахтера на 5 очков, но сыграла на матч больше. Топ-3 замыкает Динамо.

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