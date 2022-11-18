Шахтар – Ренн: "гірники" розпочали продаж квитків на матч 1/16 Ліги Європи
Вболівальники "помаранчево-чорних" вже можуть стати власниками перепусток на перший єврокубковий поєдинок донеччан з французами.
Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на матч 1/16 фналу Ліги Європи проти французького Ренна.
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Придбати перепустки можна за посиланням. Для власників сезонних абонементів ФК Легія та вболівальників, які купували цього сезону пакети Ліги чемпіонів, діятиме спеціальна знижка – 20%. Один уболівальник зможе купити до 4 квитків на свій акаунт.
Вартість перепусток стартує від 50 польських злотих (400 грн). Найкоштовніший перегляд поєдинку на стадіоні обійдеться у 1500 злотих (12 000 грн). Для різних категорій існують приємні бонуси:
50% – дітям віком 5–14 років (усі категорії Public і VIP);
20% – дітям віком 15–18 років (усі категорії Public і VIP);
20% – студентам (щоб отримати знижку, необхідно буде надіслати свій студентський квиток на пошту support@shakhtar.com);
20% – для пенсіонерів та осіб віком від 65 років.
Для інвалідів-візочників та осіб першої групи інвалідності (не візочники) для отримання безкоштовного квитка слід також писати на вищевказану пошту.
Нагадаємо, перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна відбудеться 16 лютого 2023 року у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. Початок зустрічі о 19:45.
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