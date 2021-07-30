Во втором туре Шахтер на выезде разобрался со Львовом – 3:0. Уже во вторник, 3 августа, "горняки" сыграют против бельгийского Генка в третьем раунде квалификации ЛЧ.

"Знали, что соперник будет действовать закрыто, только на контратаках. Знали, что уже были сложные матчи, особенно с тем, чтобы забить первый гол. Считаю, в первом тайме мы играли хорошо и заслужили отличиться. В целом я очень рад.

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Мы поменяли двух игроков, но не потому, что Майкон и Педриньо плохо сыграли с Ингульцом. Мне везет в том, что у меня есть много талантливых и сильных футболистов. Я стараюсь, чтобы все были частью команды. Маркос Антонио и Тете действовали очень хорошо. Те, кто вышел во втором тайме – Марлос, Исмаили и Дентиньо – тоже.

Я хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды. Уже завтра мы продолжим тренировки и хорошо подготовимся к матчу, который нам предстоит во вторник в Бельгии. С этого момента начнем думать о Генке.

Мы сегодня должны были играть серьезно и побеждать. Мы – не чемпионы, чемпион – Динамо. Мы не могли думать о вторнике – только о сегодняшнем матче. Приехали сюда, чтобы играть со Львовом и победить, зная, что этот поединок будет сложным. А о Генке мы можем начать думать только сейчас", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

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