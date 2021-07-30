Львов – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча
21:34 - Читати українською
Львов уступил Шахтеру во 2 туре УПЛ. Смотрите видео гоилв и обзор матча Львов – Шахтер.
Лассина Траоре 73’
Дентиньо 85’
Педриньо 90+5’
73’ Лассина Траоре
85’ Дентиньо
90+5’ Педриньо
Хозяева выдержали не слишком мощный напор Шахтера в первом тайме. Больше всего запомнился удар Траоре головой – мяч с рикошетом от земли перелетел перекладину.
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После перерыва "горняки" добавили оборотов, и на 73 минуте оборона Львова таки треснула. Траоре остался без надлежащей опеки и уже не простил соперника. До финального свистка подопечные Де Дзерби успели оформить даже разгром – постарались Дентиньо и Педриньо, для которого это первый гол в футболке Шахтера.
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