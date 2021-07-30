Хозяева выдержали не слишком мощный напор Шахтера в первом тайме. Больше всего запомнился удар Траоре головой – мяч с рикошетом от земли перелетел перекладину.

Шахтер дожал Львов заменами Де Дзерби – новички снова забивают, Марлос делает разницу, разгромная репетиция перед ЛЧ

После перерыва "горняки" добавили оборотов, и на 73 минуте оборона Львова таки треснула. Траоре остался без надлежащей опеки и уже не простил соперника. До финального свистка подопечные Де Дзерби успели оформить даже разгром – постарались Дентиньо и Педриньо, для которого это первый гол в футболке Шахтера.