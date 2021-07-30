У другому турі Шахтар на виїзді розібрався зі Львовом – 3:0. Вже у вівторок, 3 серпня, "гірники" зіграють проти бельгійського Генка в третьому раунді кваліфікації ЛЧ.

"Знали, що суперник буде діяти закрито, тільки на контратаках. Знали, що вже були складні матчі, особливо з тим, щоб забити перший гол. Вважаю, в першому таймі ми грали добре і заслужили відзначитися. В цілому я дуже радий.

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Ми змінили двох гравців, але не тому, що Майкон і Педрінью погано зіграли з Інгульцем. Мені щастить в тому, що у мене є багато талановитих і сильних футболістів. Я намагаюся, щоб всі були частиною команди. Маркос Антоніо і Тете діяли дуже добре. Ті, хто вийшов у другому таймі – Марлос, Ісмаїлі і Дентінью – теж.

Я хочу, щоб всі почувалися частиною команди. Вже завтра ми продовжимо тренування і добре підготуємося до матчу, який нас чекає у вівторок в Бельгії. З цього моменту почнемо думати про Генк.

Ми сьогодні повинні були грати серйозно і перемагати. Ми – не чемпіони, чемпіон – Динамо. Ми не могли думати про вівторок – тільки про сьогоднішній матч. Приїхали сюди, щоб грати зі Львовом і перемогти, знаючи, що цей поєдинок буде складним. А про Генк ми можемо почати думати тільки зараз", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

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