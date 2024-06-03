Сборные Германии и Украины выбрали цвета, в которых сыграют в сегодняшнем спарринге в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Сборная Украины примеряет синие комплекты формы, тогда как Германия выйдет на поле в белых цветах, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер "сине-желтых" будет защищать ворота в красной экипировке, а вратарь Бундестим – в черной форме.

Напомним, дуэль между Германией и Украиной состоится уже сегодня, 3 июня, в Нюрнберге. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

К слову, перед стартом чемпионата Европы у команды Реброва будет еще два спарринга – с Польшей (11 июня) и Молдовой (11 июня).

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