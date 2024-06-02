"Поздравляю Верес. Победили, наверное, заслуженно. Относительно игры... Мы пропустили быстрый мяч, немножко не выдержали прессинг. Мы готовились, но где-то ребята по молодости ошибались. Вроде бы, в конце первого тайма выровняли игру, имели преимущество. Досадная ошибка – пропустили 2-й мяч. Ничего в этом страшного не вижу. Вчера был финал Лиги чемпионов – люди ошибаются на самом высоком уровне.

Дубль и незасчитанный гол Гайдучика в видеообзоре матча за УПЛ Верес – Эпицентр – 3:1

Ребят поблагодарил за сезон. У нас достаточно молодая команда, мы – молодой клуб. Самое главное, что мы заставили себя уважать – экспертов, всех, всю футбольную общественность. Мы движемся вперед, ничего страшного не произошло, хотя обидно проигрывать такой матч.

Насчет фола Сикейры... Ну а что анализировать? Я же не судья VAR. Арбитр мог показать красную карточку, основания были, но ведь не я решаю, решает судья. Тут я не сказал бы, что как-то там судьи... Наоборот надо отдать им должное – и прошлую игру, и эту игру отсудили, я считаю, на очень высоком уровне.

В первой игре должны были забивать. Если там у нас эмоции были, то во второй игре их не хватило. А если нет эмоций – даже если ты в хорошем физическом состоянии, это тяжело.

Что сказал игрокам в перерыве? Ну а что нам терять было? Какая разница – 3:0, 4:0? Вышли, забили гол престижа, могли еще забить, могли еще несколько пропустить. Ничего страшного не произошло. Я не бросаюсь из стороны в сторону, у нас есть свой стиль, мы стараемся играть в свой футбол. Хотя бы некоторые эксперты начали следить за нашей командой, смотреть, что команда что-то немножко может, а не так вызывающе рассказывать.

Я к этому всему привык, к этой критике. Я всю жизнь играл и тренировал под давлением. Просто ребята хотя бы должны уважать команду, о которой рассказывают. Так что им такой совет", – сказал Нагорняк в комментарии в комментарии УПЛ ТВ.

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