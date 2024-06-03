Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри определился с игроками, которые сыграют на Олимпийских играх.

Наставник сборной Франции U-21 определился с игроками, которые примут участие в Олимпиаде. На турнир Тьерри Анри вызвал 25 игроков.

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В списке отсутствуют Орельен Чуамени, Ферлан Менди и Эдуардо Камавинга, поскольку Реал не позволил им принять участие в Олимпиаде. Килиан Мбаппе также не получил вызов. Анри решил включить в команду Александра Ляказетта из Лиона, а также двух звезд ПСЖ – Брэдли Барколя и Уоррена Заира-Эмери. В списке также отсутствует защитник Челси Мало Гюсто.

Напомним, что Олимпиада состоится в Париже с 24 июля по 10 августа 2024 года. Франция сыграет против США, Новой Зеландии и победителя межконтинентального плей-офф.

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Заявка сборной Франции:

Голкиперы: Лукас Шевалье (Лилль), Гийом Рест (Тулуза), Обед Нкамбадио (Пари), Робин Риссер (Дижон);



Защитники: Килиан Сильдиллиа (Фрайнбург), Бафоде Диаките (Лилль), Кастелло Лукеба (Лейпциг), Максим Эстев (Бернли), Ленни Йоро (Лилль), Адриен Трюфферт (Ренн), Брэдли Локо (Брест);



Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Кефрен Турам (Ницца), Ману Коне (Боруссия М), Магнес Аклюш (Монако), Энцо Милло (Штутгарт), Энди Диуф (Ланс), Жорис Шотар (Монпелье), Дезире Дуэ (Ренн), Лесли Угочукву (Челси);



Нападающие: Брэдли Барколя (ПСЖ), Александр Ляказетт (Лион), Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), Матис Тель (Бавария), Майкл Олисе (Кристал Пэлас), Арно Калимуендо (Ренн).