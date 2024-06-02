Дубль и незасчитанный гол Гайдучика в видеообзоре матча за УПЛ Верес – Эпицентр – 3:1
21:36 - Читати українською
В ответном поединке Верес уверенно одолел Эпицентр (3:1) и сохранил прописку в элите. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
45+2’ Владислав Шарай
45+5’ Николай Гайдучик
Сергей Стень 89’
45+2’ Владислав Шарай
45+5’ Николай Гайдучик
89’ Сергей Стень
Верес забил уже на 7-й минуте – Сикейра подал во вратарскую, Кристин ошибся и Гайдучик воспользовался фейлом соперника. В середине тайма он оформил дубль, но гол отменили из-за офсайда. Перед самым свистком ровенчане добили Эпицентр двумя мячами в раздевалку.
Верес уверенно одолел Эпицентр и сохранил прописку в УПЛ – Нагорняк и Ко подарили ровенчанам 2 гола
После перерыва Верес мог делать счет разгромным, но игрокам откровенно не везло. В свою очередь подопечные Нагорняка забили свой гол престижа, которого, однако, оказалось мало, чтобы зацепиться хотя бы за дополнительное время.
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