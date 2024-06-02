В ответном поединке Верес уверенно одолел Эпицентр (3:1) и сохранил прописку в элите. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Верес забил уже на 7-й минуте – Сикейра подал во вратарскую, Кристин ошибся и Гайдучик воспользовался фейлом соперника. В середине тайма он оформил дубль, но гол отменили из-за офсайда. Перед самым свистком ровенчане добили Эпицентр двумя мячами в раздевалку.

Верес уверенно одолел Эпицентр и сохранил прописку в УПЛ – Нагорняк и Ко подарили ровенчанам 2 гола

После перерыва Верес мог делать счет разгромным, но игрокам откровенно не везло. В свою очередь подопечные Нагорняка забили свой гол престижа, которого, однако, оказалось мало, чтобы зацепиться хотя бы за дополнительное время.