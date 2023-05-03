Шахтар в рамках 24-го туру УПЛ зустрінеться з Минаєм. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Багато говорити про Шахтар перед матчем з Минаєм не доводиться. Ситуація максимально проста – СК Дніпро-1 висить на хвості, тримаючись у п'яти очках позаду при грі в запасі та особистій зустрічі з "гірниками" за кілька тижнів. В таких умовах навіть нічия не влаштовує донеччан. Кожна осічка може стати фатальною.

Різниця в класі між "помаранчево-чорними" і Минаєм очевидна, але не варто поспішати з видачею трьох залікових балів Ігору Йовічевічу. По-перше, закарпатців тренує Володимир Шаран, а він у своїй кар'єрі не раз бив Шахтар. По-друге, сьогодні він виставить "автобус" – а "гірники" в останніх турах проявили значні труднощі при зламі низьких блоків.

По-третє, "лисиці" доволі небезпечні на контратаках, та й епізодичний пресинг вони вмикають регулярно. Проблем, однак, вистачає навіть у матчах проти аутсайдерів. Минайці погано конвертують свою перевагу в голи (хоча моменти є), регулярно допускають дивні ляпи біля власних воріт і банально не витримують свій темп протягом всього матчу. Простіше кажучи, команді Володимира Шарана бракує класу.

А от у Шахтаря цього класу вагон. Саме завдяки перевазі в кадровому потенціалі та відносно злагодженій системі позиційного наступу донеччани здобували перемоги в останніх матчах. Так, довгий час було важко. Довгий час не виникало якісних моментів – однак потім Ігор Йовічевіч проводив заміни, переміщував гравців по схемі, а команда додавала в інтенсивності. І вуаля!

Подивимось, як буде цього разу. "Помаранчево-чорні" сьогодні зіграють на "Минай-Арені", а не на ужгородському "Авангарді" – такого ще не було. До того ж, останній свій матч на Закарпатті проти Миная "гірники" виграти не змогли.

Кадрова ситуація

Травмовані: Криськів, Різник, Петряк – Кравчук (під питанням), Воробчак

Дискваліфіковані: Гончар, Колесник (Минай)

Можуть не зіграти: Булеза (Минай; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Минай – Шахтар

Минай: Бандура – Нємчанінов, Мельник, Горін – Рогозинський, Вітенчук, Шишка, Трубочкін – Твердохліб, Вишневський, Гечев

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко, Назарина – Швед, Бондаренко, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Попередня зустріч між цими колективами завершилась розгромною перемогою Шахтаря. Тоді "гірники" виглядали дещо краще, ніж зараз, однак те ж саме стосується Миная – кадрові втрати у закарпатців дуже серйозні. Саме тому розгром не здивує, але ми все ж поставимо на помірнішу перемогу.

Будь-який інший результат стане сенсацією. Володимир Шаран вміє дарувати її у матчах з грандами, але сьогодні це зробити особливо важко.

СК Дніпро-1 – Металіст: анонс матчу УПЛ