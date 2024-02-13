"Нынешний Марсель? Когда команда меняет тренера во время чемпионата, а это уже третий тренер с начала сезона, то она сначала в определенном хаосе, пока все не наладится, и они уже на пути к этому, ведь выиграли большинство поединков.

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Я заметил, что они также изменили стиль игры, поэтому это все интересные моменты, которые мы должны хорошо проанализировать и найти возможность их обойти. У них очень хорошие индивидуально футболисты, ведь это Марсель, в конце концов, они много вкладывают в эту команду.

Не забывайте, что когда они играли против Фейеноорда в полуфинале Лиги конференций, они все еще были на финальном этапе европейского турнира. Если я не ошибаюсь, это клуб, который сейчас занимает 5-е или 6-е место в таблице Лиги 1, что очень хорошо, и имеет определенные качества, чтобы продвигаться дальше. Поэтому это будет очень непростой матч.

Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде, в Марселе. Могу сказать, что это специфические обстоятельства, я знаю это по опыту, но мы также хорошо выглядим. Это будет очень интересная игра", – поделился Пушич в комментарии официальному сайту Шахтера.

Добавим, что Шахтер – Марсель сойдутся в первом стыковом поединке плей-офф Лиги Европы уже 15 февраля, начало в 19:45. Ответный матч состоится через неделю, 22 февраля.

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