"Нинішній Марсель? Коли команда змінює тренера під час чемпіонату, а це вже третій тренер від початку сезону, то вона спершу в певному хаосі, допоки все не налагодиться, і вони вже на шляху до цього, адже виграли більшість поєдинків.

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Я помітив, що вони також змінили стиль гри, тож це все цікаві моменти, які ми маємо добре проаналізувати та знайти можливість їх обійти. У них дуже хороші індивідуально футболісти, адже це Марсель, зрештою, вони багато вкладають у цю команду.

Не забувайте, що коли вони грали проти Фейєнорда у півфіналі Ліги конференцій, вони все ще були на фінальному етапі європейського турніру. Якщо я не помиляюся, це клуб, який зараз посідає 5-те або 6-те місце в таблиці Ліги 1, що дуже добре, і має певні якості, щоб просуватися далі. Тому це буде дуже непростий матч.

Це вимогливий суперник за певних обставин, особливо коли ти граєш на виїзді, в Марселі. Можу сказати, що це специфічні обставини, я знаю це з досвіду, але ми також маємо добрий вигляд. Це буде дуже цікава гра", – поділився Пушіч в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Додамо, що Шахтар – Марсель зійдуться в першому стиковому поєдинку плей-офф Ліги Європи вже 15 лютого, початок о 19:45. Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 22 лютого.

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