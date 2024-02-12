Как стало известно Футбол 24, Кащук мог пополнить состав турецкого гранда. Речь о Трабзонспоре, который активизировался после сорванного трансфера в Мальорку.

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Однако Шахтер не устроила сумма предложения, да и сам Кащук не захотел в Турцию. Он намерен доработать контракт с Шахтером до конца, а после этого в статусе свободного агента переехать в Европу.

Напомним, контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 2,5 млн евро.

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