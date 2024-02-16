"Хорошая выдалась игра. Боевая. Мне, как зрителю, а не тренеру, очень понравилась. Но, честно говоря, увидеть четыре гола не рассчитывал. Думал, что Шахтер победит в один мяч, так мне казалось. Однако, хорошо, что закончилось так, как закончилось, учитывая ход поединка, который вполне мог завершиться не в пользу украинского клуба.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Первый гол Шахтера, например, получился достаточно курьезный – наказали за очень грубую ошибку защитника Марселя (Жонатана Клоса – прим.), который просто по мячу не попал, не сумел его вынести. Николай на силу пробил, расстрелял вратаря. Да и Марсель забил, когда Матвиенко не очень сильно вынес. Вообще, результат по игре, как говорится. Выяснение окончательных отношений переносится на ответный матч в Марсель.

Игрок матча в составе Шахтера? Эгиналдо. И не только потому, что он забил второй гол, благодаря которому удалось избежать поражения. Бразилец, которого мало кто ожидал увидеть в старте, очень хорошо, качественно отработал. Эгиналдо – безусловно был лучший в этот вечер в составе Шахтера. К нему вопросов у Марино Пушича не должно быть", – поделился Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Шахтер и Марсель разошлись боевой ничьей (2:2) в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы. В составе "горняков" отмечались Матвиенко и Эгиналдо.

Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч