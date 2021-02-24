Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко має проблеми зі здоров'ям, які можуть завадити зіграти у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Степаненко не тренувався разом із командою сьогодні, 24 лютого, перед поєдинком із Маккабі Т-А, повідомляє Футбол News.

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Відповідно, участь хавбека у поєдинку з Маккабі опинилася під питанням. Зазначимо, що Тарас не зміг дограти зустріч із Рухом в УПЛ – його ще у перерві замінили через дискомфорт у коліні.

До слова, Степаненко провів 18 матчів у складі Шахтаря у всіх змаганнях, записавши до свого активу 1 асист.

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