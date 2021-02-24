Шахтер в своем твиттере пожелал Динамо победить Брюгге, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы.

Динамо объявило состав на ответный матч с Брюгге

"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках", – ответила пресс-служба киевлян под сообщением в твиттере.

Отметим, что обе команды сыграют ответные матчи в Лиге Европы 25 февраля. Киевляне будут противостоять Брюгге в выездном поединке (начало в 19:55), а "горняки" на НСК Олимпийский примут Маккаби Тель-Авив, встреча начнется в 22:00.

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Бажаємо перемоги @DynamoKyiv у матчі з «Брюгге»! pic.twitter.com/GoSSo9gqjV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2021