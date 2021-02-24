Шахтер пожелал победы Динамо в матче с Брюгге – киевляне не замедлили с ответом
Шахтер и Динамо обменялись любезностями накануне ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Шахтер в своем твиттере пожелал Динамо победить Брюгге, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы.
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"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках", – ответила пресс-служба киевлян под сообщением в твиттере.
Отметим, что обе команды сыграют ответные матчи в Лиге Европы 25 февраля. Киевляне будут противостоять Брюгге в выездном поединке (начало в 19:55), а "горняки" на НСК Олимпийский примут Маккаби Тель-Авив, встреча начнется в 22:00.
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