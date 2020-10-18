"Прижать соперника с первых минут – такой план был на игру! Хотели сразу забить. Знали, что в случае длительных неудачных действий могли занервничать и матч мог сложиться не так.

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Была главная задача – забить как можно быстрее. И у нас это получилось несколько раз. Это очень хорошо", – сказал Хочолава в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 6-го тура Шахтер разгромил Львов (5:1) и, набрав 12 очков, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. Львов с 1 пунктом остался последним. К слову, уже в ближайшую среду, 21 октября, подопечные Каштру стартуют в Лиге чемпионов выездным поединком против мадридского Реала. Начало встречи в 19:55.

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