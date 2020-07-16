Шахтер – Колос: Трубин установил исторический рекорд "горняков"

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин записал свое имя в историю "горняков".

Анатолий Трубин неожиданно вывел Шахтер с капитанской повязкой и стал самым молодым капитаном в истории клуба, информирует официальный сайт "горняков".

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На момент начала матча юному голкиперу было 18 лет и 349 дней. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году Виктором Коваленко – хавбеку было 20 лет и 87 дней, когда он впервые вывел Шахтер на поле в статусе капитана.

Напомним, Шахтер уверенно обыграл Колос (2:0) в поединке 31-го тура, который не имел никакого турнирного значения для "горняков".

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