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Шахтар – Колос: Трубін встановив історичний рекорд "гірників"

06:30 - Читать на русском
Шахтар – Колос: Трубін встановив історичний рекорд "гірників"
Анатолій Трубін / фото ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін записав своє ім'я в історію "гірників".

50’ Маркос Робсон Сіпріано
90+4’ Жуніор Мораєс
 
50’ Маркос Робсон Сіпріано
90+4’ Жуніор Мораєс

Анатолій Трубін несподівано вивів Шахтар із капітанською пов'язкою та став наймолодшим капітаном в історії клубу, інформує офіційний сайт "гірників".

Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На момент початку зустрічі юному голкіперу було лише 18 років та 349 днів. Попередній рекорд було встановлено у 2016 році Віктором Коваленком – хавбеку було 20 років та 87 днів, коли він вперше вивів Шахтар на поле у статусі капітана.

Нагадаємо, Шахтар впевнено обіграв Колос (2:0) в поєдинку 31-го туру, який не мав жодного турнірного значення для "гірників".

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Шахтар - Колос Віктор Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Анатолій Анатолій Трубін
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