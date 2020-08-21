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Шахтер – Колос: хавбек ковалёвцев назвал фактор, который может помочь "хлеборобам" в дебютном матче

11:27 - Читати українською
Шахтер – Колос: хавбек ковалёвцев назвал фактор, который может помочь "хлеборобам" в дебютном матче
Шахтер - Колос / Фото из открытых источников

Полузащитник Колоса Евгений Морозко высказался о предстоящем поединке против "горняков" в рамках первого тура УПЛ.

 

"Каких-то особых волнений сейчас нет. Мы готовы к новому сезону, а на сколько – покажут наши выступления по его итогу. Если смотреть на график "горняков", то они фактически остались без отпуска этим летом. Еврокубки его перекрыли. Возможно, этот фактор будет слегка в нашу пользу.

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Однако, не стоит забывать, что у Шахтера есть большой запас футболистов примерно одного уровня. Для них играть в столь плотном графике не проблема. Однако, в первую очередь, настраиваемся на свою хорошую и командную игру, а не смотрим на соперника и его трудности. Уверен, легко не будет ни нам, ни Шахтеру.

Цели на сезон? Если честно, президент еще не озвучил никаких задач. Возможно, перед игрой с Шахтером уже в раздевалке что-то нам скажет. А так, хотим выступить так же хорошо, как мы это сделали в прошлом сезоне. Как минимум, будем пытаться это повторить", – сказал Морозко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Колос стартует в новом сезоне УПЛ уже сегодня, 21 августа, поединком против Шахтера. Начало матча в 19:00.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

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Теги
УПЛ Колос Колос Евгений Евгений Морозко Шахтер - Колос Шахтер Шахтер
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