Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

Шахтер сегодня мог бы играть в финале Лиги Европы вместо Интера, но поражение в полуфинале со счетом 0:5 четыре дня назад заставило опуститься дончан на уровень пониже – в УПЛ, на матч с Колосом. Можно поаплодировать решению чиновников начать чемпионат столь рано, несколько выравняв шансы Динамо (не играли месяц) и Шахтера (почти добрались до финала еврокубков). А через два дня у дончан ещё и Суперкубок против киевлян.

Кривцов озвучил амбициозные планы Шахтера на будущий сезон

Особых кадровых потерь и приобретений у Шахтера за это короткое межсезонье не произошло. Из наиболее важных событий следует отметить аренду Мудрыка и Конопли в Десну, а также разрыв контракта с Веллингтоном Немом. Также из Леха вернулся Богдан Бутко, а с Маркосом Антонио, Сергеем Кривцовым и Виктором Корниенко продолжили соглашения. Из мелких потерь можно отметить отправку в Мариуполь Олега Кудрика и Артёма Бондаренко. Существуют разговоры о трансфере Манора Соломона в Италию, однако пока израильтянин остаётся в составе "горняков". Короче говоря, скукотища.

Основной проблемой для Шахтера на старте сезона может стать эмоциональная и физическая яма. Трудно настроиться на Колос, Рух и Олимпик после Вольфсбурга, Базеля и полуфинала Лиги Европы с Интером – тем более, после тяжёлого поражения миланцам. При этом у "горняков" почти не было отпуска – в последних турах предыдущего чемпионата Луиш Каштру давал краткосрочный отдых лидерам, но никто не мог себе позволить расхолаживаться перед еврокубками.

Зато футболисты Колоса хорошо отдохнули, ведь впереди квалификация для Лиги Европы. Пока у ковалёвцев усиление точечное: арендовали Никиту Кравченко, с Вардара взяли Евгения Новака, а с Олегом Кожушко подписали полноценный контракт. Потерь также немного – команду покинули Вадим Парамонов и Евгений Ефремов. Больше сказать про Колос невозможно. Команда вышла из отпуска всего одиннадцать дней назад и не провела ни одного матча. Вероятно, подопечные Руслана Костышина будут играть в такой же футбол, что и в предыдущем сезоне.

Игроки Колоса пока не получили премиальные за сенсационный выход в Лигу Европы – Костышин обьяснил ситуацию

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Исмаили (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Колос

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Степаненко – Тете, Антонио, Патрик, Коноплянка – Мораес

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Гавриш, Емец – Ориховский, Задоя – Антюх, Смирный, Морозко – Бондаренко

Прогноз "Футбол 24" – 3: 1

Шахтер будет несколько уставшим и раздавленным на фоне поражения в полуфинале Лиги Европы, а матчи с Колосом традиционно трудные для дончан. Можно даже прогнозировать гол в ворота действующего чемпиона, но на большее ковалёвцам трудно рассчитывать – слишком уж много они прогуляли за лето. "Горняки" должны одержать уверенную победу.

Посев Шахтера в Лиге чемпионов, варианты Динамо и все расклады для Зари, Десны и Колоса в Лиге Европы