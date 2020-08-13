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Колос отпустил своего игрока в европейский чемпионат – защитник будет выступать в Лиге чемпионов

12:13 - Читати українською
Колос отпустил своего игрока в европейский чемпионат – защитник будет выступать в Лиге чемпионов
Евгений Ефремов / фото ФК Судува

Защитник Евгений Ефремов покинул чемпионат Украины ради участия в Лиге чемпионов.

Литовская Судува объявила о трансфере защитника Колоса Евгения Ефремова на своем официальном сайте.

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Украинец присоединился к новому клубу на правах свободного агента, однако срок контракта не сообщается. Отметим, что Судува уже скоро начнет свой путь в Лиге чемпионов – 19 августа литовцы будут противостоять Флоре из Эстонии в рамках первого квалификационного раунда.

К слову, Ефремов провел 10 поединков в составе Колоса в прошлом сезоне и помог клубу впервые в истории завоевать путевку в Лигу Европы.

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Колос Колос Евгений Евгений Ефремов Мир Судува Судува Лига чемпионов Трансферы
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