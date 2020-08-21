Шахтар – Колос: хавбек ковалівців назвав фактор, який може допомогти "хліборобам" у дебютному матчі

"Якихось особливих хвилювань зараз немає. Ми готові до нового сезону, а на скільки – покажуть наші виступи за його підсумками. Якщо дивитися на графік "гірників", то вони фактично залишились без відпустки цього літа. Єврокубки його перекрили. Можливо, цей фактор трохи зіграє на нашу користь.

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Проте, не варто забувати, що у Шахтаря є великий запас футболістів приблизно одного рівня. Для них грати у настільки щільному графіку не проблема. Однак, в першу чергу, налаштовуємося на свою хорошу і командну гру, а не дивимося на суперника і його труднощі. Упевнений, легко не буде ні нам, ні Шахтарю.

Цілі на сезон? Якщо чесно, президент ще не озвучив жодних завдань. Можливо, перед грою з Шахтарем вже у роздягальні щось нам скаже. А так, хочемо виступити так само добре, як ми це зробили минулого сезону. Як мінімум, будемо намагатися це повторити", – сказав Морозко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Колос стартує у новому сезоні УПЛ вже сьогодні, 21 серпня, поєдинком проти Шахтаря. Початок матчу о 19:00.

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