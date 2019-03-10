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Шахтер – Карпаты: Кудрик посетил тренировку команды девочек и подарил им билеты на матч

14:39 25 Читати українською
Шахтер – Карпаты: Кудрик посетил тренировку команды девочек и подарил им билеты на матч
Олег Кудрик / фото ФК Шахтер

Сегодня утром вратарь Шахтера Олег Кудрик посетил футбольную тренировку команды девочек в Харькове.

 

Голкипер "горняков" вместе с детьми выполнил несколько упражнений, после чего занял место в воротах и отразил серию пенальти. Также Олег подарил юным футболисткам билеты на матч Шахтер – Карпаты.

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"Всегда с удовольствием участвую в подобных мероприятиях. Получил приятные эмоции и очень рад, что наш клуб уделяет внимание и помогает детям заниматься спортом. Желаю девочкам ярких побед и больших успехов", – цитирует Кудрика пресс-служба Шахтера.

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Шахтер Шахтер Олег Кудрик Олег Кудрик Шахтер - Карпаты
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