Шахтер – Карпаты: Кудрик посетил тренировку команды девочек и подарил им билеты на матч

Сегодня утром вратарь Шахтера Олег Кудрик посетил футбольную тренировку команды девочек в Харькове.

Голкипер "горняков" вместе с детьми выполнил несколько упражнений, после чего занял место в воротах и отразил серию пенальти. Также Олег подарил юным футболисткам билеты на матч Шахтер – Карпаты.

Шахтер – Карпаты: анонс матча УПЛ

"Всегда с удовольствием участвую в подобных мероприятиях. Получил приятные эмоции и очень рад, что наш клуб уделяет внимание и помогает детям заниматься спортом. Желаю девочкам ярких побед и больших успехов", – цитирует Кудрика пресс-служба Шахтера.