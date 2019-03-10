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Шахтар – Карпати: Кудрик відвідав тренування команди дівчаток і подарував їм квитки на матч

14:39 289 Читать на русском
Шахтар – Карпати: Кудрик відвідав тренування команди дівчаток і подарував їм квитки на матч
Олег Кудрик / фото: ФК Шахтар

Сьогодні вранці воротар Шахтаря Олег Кудрик відвідав футбольне тренування команди дівчаток в Харкові.

 

Голкіпер "гірників" разом з дітьми виконав кілька вправ, після чого зайняв місце у воротах і відбив серію пенальті. Також Олег подарував юним футболісткам квитки на матч Шахтар – Карпати.

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"Завжди із задоволенням беру участь у подібних заходах. Отримав приємні емоції і дуже радий, що наш клуб приділяє увагу і допомагає дітям займатися спортом. Бажаю дівчаткам яскравих перемог і великих успіхів", – цитує Кудрика прес-служба Шахтаря.

Теги
Шахтар Шахтар Олег Кудрик Олег Кудрик Шахтар - Карпати
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