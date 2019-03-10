Шахтар – Карпати: Кудрик відвідав тренування команди дівчаток і подарував їм квитки на матч

Сьогодні вранці воротар Шахтаря Олег Кудрик відвідав футбольне тренування команди дівчаток в Харкові.

Голкіпер "гірників" разом з дітьми виконав кілька вправ, після чого зайняв місце у воротах і відбив серію пенальті. Також Олег подарував юним футболісткам квитки на матч Шахтар – Карпати.

Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛ

"Завжди із задоволенням беру участь у подібних заходах. Отримав приємні емоції і дуже радий, що наш клуб приділяє увагу і допомагає дітям займатися спортом. Бажаю дівчаткам яскравих перемог і великих успіхів", – цитує Кудрика прес-служба Шахтаря.