"Могу лишь поблагодарить моих ребят. Победа в среду (3:0 над Металлистом 1925 в 1/8 финала Кубка Украины, – прим.) придала нам уверенности. Мы понимали, что играть без мяча будет очень сложно. Терпели и искали свои шансы впереди.

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Поскольку мы выиграли, то я доволен физическим состоянием своих подопечных. Его хватило, чтобы обыграть Шахтер. Однако все равно Шахтер есть Шахтер. Вместе с Динамо – это флагманы украинского футбола. Это придаст нам еще больше уверенности.

Нестеренко еще очень сложно играть с такими соперниками. Однако парень развивается. Он заслужил это трудом на тренировках. Это наша маленькая звездочка, но для того, чтобы быть большой звездочкой, надо еще больше работать", – сказал Скрипник в комментарии УПЛ-ТБ.

Напомним, победа позволила Ворскле набрать 12 очков и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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