"Можу лише подякувати моїм хлопцям. Перемога в середу (3:0 над Металістом 1925 в 1/8 фіналу Кубка України, – прим.) додала нам упевненості. Ми розуміли, що грати без м'яча буде дуже складно. Терпіли та шукали свої шанси попереду.

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Оскільки ми виграли, то я задоволений фізичним станом своїх підопічних. Його вистачило, щоб обіграти Шахтар. Однак все одно Шахтар є Шахтар. Разом з Динамо – це флагмани українського футболу. Це додасть нам ще більше впевненості.

Нестеренкові ще дуже складно грати з такими суперниками. Однак хлопець розвивається. Він заслужив це працею на тренуваннях. Це наша маленька зірочка, але для того, щоб бути великою зірочкою, треба ще більше працювати", – сказав Скрипник у коментарі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, перемога дозволила Ворсклі набрати 12 очок і піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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