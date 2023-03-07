Матч Шахтер – Фейеноорд состоится в четверг, 9 марта, на стадионе Войска Польского в Варшаве. В раунде плей-офф Лиги Европы "горняки" прошли французский Ренн. Роттердамцы только начинают выступления в весенней части еврокубков, ведь вышли в 1/8 финала ЛЕ напрямую.

Шахтер – Фейеноорд: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Британская контора William Hill считает фаворитом нидерландский клуб, хотя и на его победу коэффициент достаточно высок – 2.30. Вероятный успех Шахтера оценили в 3.00. Меньше всего специалисты верят, что игра в Варшаве может завершиться вничью. Поставить на такой итог предлагают с коэффициентом 3.50.

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Солидарны с британскими коллегами и в Bwin, где ставить на победу Фейенорда еще выгоднее – 2.37. В то же время, австрийцы немного больше верят в подопечных Игора Йовичевича, победа которых может увеличить ваш банк в 2.87 раза. Коэффициент на ничью здесь тоже 3.50.

К слову, отчетный матч станет третьим в истории противостояний этих команд. 5 лет назад Шахтер и Фейеноорд встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" дважды обыграли нидерландцев и вышли в плей-офф со второго места. "Бело-красные" стали последними в квартете, где также были Манчестер Сити и Наполи.

В целом у Фейеноорда не очень хорошая статистика матчей против украинских грандов. За 4 поединка с Динамо роттердамцы смогли набрать лишь одно очко, потерпев три поражения. Зато против Зари у представителя Эредивизи положительный баланс – две победы и две ничьи.

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