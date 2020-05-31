Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Шахтер номинально принимает Динамо на НСК Олимпийский в 24 туре чемпионата Украины. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча УПЛ смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Каштру возглавляет таблицу УПЛ, опережая киевлян и Зарю на 13 очков. Игра проходит без зрителей. Смотреть матч онлайн можно на телеканале "Футбол 1", начиная с 16:55. Трансляции предшествовала программа Тур Онлайн, которая стартовала в 16:15. Готовясь к встрече, Шахтер дважды разгромил клубы Первой лиги в спаррингах. Динамо сыграло вничью с Рухом и уверенно обыграло Олимпик. Это первая официальная игра для команд за более чем 70 дней.

Шахтер – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Киевляне выиграли 24 предыдущих личных поединка чемпионата Украины, "горняки" брали верх 22 раза, еще 17 дуэлей не выявили сильнейшего. В то же время дома "оранжево-черные" имеют преимущество – 13 на 8. Каштру дважды подряд обыграл Динамо в УПЛ, но уступал в обоих кубковых поединках. Безвыигрышная серия киевлян в матчах чемпионата с Шахтером составляет 5 матчей.

Склад «Шахтаря» на суперматч из «Динамо». Футбол повернувся!



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Дивиться ТВ-трансляцию на канали «Футбол 1». pic.twitter.com/iE2SyTTzIx — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) May 31, 2020

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили, Буяльский, Вербич – Русин