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Шахтар – Динамо: Тайсон запевнив у високій мотивації "гірників"

11:34 369 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Тайсон запевнив у високій мотивації "гірників"
Тайсон / ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон прокоментував мотивацію команди на матч 30 туру УПЛ проти Динамо.

 

Оскільки турнірні завдання виконано, вам буде складно налаштовуватися на Динамо?

Мотивація на ці матчі йде зсередини. Це Класичне, остання гра проти них. Зрозуміло, що ми вже чемпіони, але постараємося вийти сконцентрованими, щоб перемогти.

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Ти товаришуєш з Віктором Циганковим. Він вітав тебе з чемпіонством?

Дійсно, він мені дуже подобається, ми дуже дружимо. Прекрасний гравець, в нього велике майбутнє. Сподіваюся, що ми завтра побачимося, і вже тоді він мене привітає. Мені від цього буде дуже радісно.

Хочете чемпіонський коридор від Динамо?

Не можу сказати ні "так", ні "ні". Ми не знаємо, які настрої в їхній команді. У Класичному емоції часто переважають над здоровим глуздом. Головне завдання – самим собі зробити свято. Ми багато працювали для чемпіонства і заслужили його. А коридор залежить від них.

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Джерело: Футбол 24
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Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон
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