Шахтер – Динамо: Исмаили пропустит матч

Капитан Шахтера Тайсон прокомментировал состояние здоровья одного из лидеров команды.

"Думаю, Исмаили не будет играть с Динамо, ведь он сегодня не тренируется. Он травмирован.

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Исма отыграл почти все матчи сезона, поэтому заслужил этот отдых. Провести весь год на таком высоком уровне очень сложно", – сказал Тайсон.

Поединок Шахтер – Динамо состоится 22 мая в 19:30 в Харькове на ОСК Металлист. "Горняки" уже завоевали чемпионский титул, переиграв в Запорожье Зарю, киевляне забронировали себе 2 место, поэтому матч не будет иметь никакого турнирного значения.

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