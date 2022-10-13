"Шахтер заявил, что не собирается переносить матч, изменять дату. Как я уже говорил, мы настаивали, просили УАФ, лигу и Шахтер перенести хотя бы в понедельник или вторник. Не только нашу игру, но и все, чтобы посмотреть, какая ситуация будет в городах. Следующий тур на 23 ноября.

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Даже сегодня (13 октября – прим.) были атаки, а Шахтер не был в такой ситуации, как мы, когда тогда утром начали бомбить Львов и другие города. Мы прятались в бомбоубежище, игроки переживают, чувствуют это. Думаю, было бы гораздо лучше взглянуть на ситуацию в эти пару дней, которые мы просим. Чтобы ни в коем случае не подвергать риску футболистов и команды.

Очень просили, чтобы перенести тур с середины недели дальше, а эту встречу провести в понедельник-вторник. Исходя из того, что сборная Украины не квалифицировалась на ЧМ-2022, мы могли бы договориться с УЕФА и ФИФА, чтобы продлить чемпионат позже. Чтобы не играть в таких условиях, это может быть опасно", – сказал Луческу Tribuna.

Напомним, ранее Шахтер категорически отказался проводить матч в Польше, а также не захотел двигать поединок на 17-18 октября.

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