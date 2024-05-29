Сезон УПЛ завершился, но страсти до сих пор не улеглись. Вашему вниманию обзор самых скандальных моментов 30-го тура УПЛ.

Прежде всего следует поговорить о двух путевках в квалификацию Лиги конференций, на которые претендовали сразу три клуба: Полесье, Рух и СК Днепр-1. Благодаря победе над резервом Шахтера (2:0) житомирский клуб уже в дебютном сезоне в премьерке гарантировал себе место в еврокубках.

Безвольное поражение "горняков" в Житомире лишило Рух места в ЛК, что породило немало возмущений и теорий заговоров в украинском в инфополе: мол, команда Марино Пушича слила матч Полесью, а резерв Динамо (1:2), который приехал на Арену-Львов, бился до последнего. Уже после отчетных матчей, появились слухи, что почетный президент Руха Григорий Козловский лишил представителей Шахтера возможности проживания на территории комплекса отдыха Emily Resort, на полях которого донецкий клуб проводил тренировки.