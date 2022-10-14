Шахтар і Динамо дізналися ім'я рефері, яка працюватиме на їхньому першому очному матчі в сезоні.

Центральний матч 7 туру чемпіонату України судитиме Катерина Монзуль, інформує сайт УАФ.

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На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко, четвертий рефері – Анастасія Романюк. Саме на матч Шахтар – Динамо виділили систему VAR. За відеопоміч відповідатимуть Андрій Коваленко та Семен Шлончак. Для Монзуль це буде четверте Класичне у кар'єрі – раніше дві перемоги здобули донеччани (3:1; 3:0) і одну кияни (1:0).

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Динамо має відбутися у неділю, 16 жовтня, на Арені Львів. Початок о 17:00. "Гірники" з 13 очками йдуть другими, у Динамо на 4 пункти менше і лише восьма сходинка.

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